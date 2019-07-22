شكرا لقرائتكم ياسر ريان يوضح أسباب تعادل الزمالك أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق " في تصريحات لقناة تايم سبورت" أن الضغط العصبى الكبير الذى وقع على لاعبى الزمالك يعد السبب الرئيسى وراء تعادلهم بالأمس أمام الجونة بهدفين لمثليهما فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ33 للدورى .

وأضاف ياسر ريان فى تصريحات لتايم سبورت الجونة أدى المباراة بأعصاب هادئة نظرا لموقفه المطمئن وخوضه اللقاء للشهرة والتعبير عن النفس ، بينما شارك لاعبو الزمالك فى اللقاء وهم يضعون نصب أعينهم أن ضياع أى نقطة من اللقاء تعنى خسارة اللقب وهو ما مثل حالة من العصبية الشديدة على أداء لاعبيه .

كان الزمالك قد تعادل أمام الجونة بهدفين لمثليهما ، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض. Advertisements

وعن موقف الأهلى قال ريان أن الكرة الآن أصبحت فى أرجل لاعبى الأحمر ، فإذا أرادوا حسب اللقب عليهم الفوز فى لقاء المقاولون المقبل بالدورى لذا فإنه يعتبر هذا اللقاء مصيرى ولابد على لاعبى القلعة الحمراء أن يأخذوه مأخذ الجد حتى يحققوا درع الدورى خاصة وأنهم خسروا كافة البطولات التى شاركوا فيها خلال الموسم الحالى .

أما بالنسبة لموقف لاسارتى فقد اكد الظهير الطائر الأسبق أن مجلس إدارة الأهلى يميل دائما للإستقرار الفنى والإدارى ، لذا فإنه يتوقع أن يستمر الخواجة الاورجويانى على رأس القيادة الفنية للأهلى حال تحقيقه لبطولة الدورى ، خاصة وأن كل الشواهد تؤكد استمراره فى الموسم المقبل .