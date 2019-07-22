شكرا لقرائتكم تعرف على جنسية حكام قمة الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري ان لجنة الحكام خاطبت عدة اتحادات اوروبية مثل انجلترا وفرنسا والمجر وسلوفينيا بجانب اتحادات امريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والمكسيك لترشيح حكام لادارة القمة بين الأهلي والزمالك وأكد مسئولو اتحاد الكرة من قبل أنه سيتم إرسال خطاب لدول إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا لتعيين حكام أجانب من الصفوة، نظراً لصعوبة اللقاء، خاصة أن اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلى والزمالك فقط وتحمل اتحاد الكرة للتكاليف كاملة، عكس باقى المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه. Advertisements كما أكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمى لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدورى أمام الجونة ثم الإسماعيلى، والمقرر لهما يومى 21 و24 يوليو الجارى، وفى حالة التقدم بطلب رسمى سيتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار وإخطار الجبلاية بطلب استقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.

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