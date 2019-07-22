شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية تطالب بانتخابات تكميلية خلال 3 شهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
طالب أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين حاليا بمقر اتحاد الكرة ، بإقامة انتخابات تكميلية خلال 3 شهور وفقا للائحة رافضين تشكيل لجنة موقتة لتسيير أمور الجبلاية لمدة عام .
ويأتى اجتماع اليوم لعدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مع ثروت سويلم، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وترغب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى سويلم حول المرحلة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق، خاصة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.
يذكر أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن يقوم ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية بتسيير المهام العاجلة لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية خلال 3 أشهر.
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