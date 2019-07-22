شكرا لقرائتكم عودة شريف إكرامى للمشاركة بتدريبات الأهلي فى هذا الموعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للنادى الاهلي أن حالة شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي مطمئنة للغاية، وأنه يستكمل برنامجه التأهيلي وفي تحسن مستمر، وسيشارك في التدريبات الجماعية منتصف أغسطس المقبل .

وأضاف الجهاز الفني للأهلى، أن الفحوصات الطبية التي أجرها إكرامي في ألمانيا مؤخرا أثبتت أن ركبته فى تحسن مستمر بعد اجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق ، مشيرا إلى أن التقرير الطبي والذى عاد به اللاعب من ألمانيا نص علي استمرار اداء برنامجه التأهيلي حتي 15 أغسطس المقبل على أن يكون جاهزا للعودة والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد هذه الفترة، وكان إكرامي قد عاد من ألمانيا أمس الأول بعد الخضوع لفحوصات طبية، وبدأ فى تنفيذ الجزء المتبقي من برنامجه التأهيلي.

من جهة أخرى يبدأ رمضان صبحي اليوم الاثنين المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب التتش.

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ويؤدي رمضان صبحي اليوم تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة الجماعية ابتداء من غد الثلاثاء في المران الأخير للفريق على ملعب التتش قبل السفر إلى الاسكندرية لملاقاة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وأكدت نتائج الأشعة التي أجراها رمضان صبحي أن حالته مطمئنة ،وأنه يعانى من إجهاد في العضلة الضامة.