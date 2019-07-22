شكرا لقرائتكم 3 أسباب وراء توتر علاقة لاسارتي وعبد الحفيظ في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على غير المألوف توترت العلاقة بين الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات الماضية وبالتحديد في معسكر الفريق بإسبانيا.

وبخلاف شكوي لاسارتي ضد سيد عبد الحفيظ التي تقدم بها لمحمود الخطيب رئيس النادي بسبب ضعف المعسكر الأسباني ومواجهة فرق هواه لم تتخطي اعمار لاعبيها الـ15 عاما الأمر الذي تسبب في الغاء احدي المباريات بعد انتهاء شوطها الأول واستكمال المباراة بلاعبين من الأهلي، هناك سببين اخرين وراء توتر العلاقة بين الثنائي.

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فسر غضب لاسارتي من سيد عبد الحفيظ هو تأخر وصول ملابس الفريق بمعسكر اسبانيا ،رغم تأكيد عبد الحفيظ علي وصوله أكثر من مرة، إلا أنه لم يصل في المواعيد المحددة ووصل في نهاية الأمر بموعد متأخر للغاية.

في الوقت الذي يعود سر غضب سيد عبد الحفيظ من لاسارتي بسبب عدم اطلاعه علي تشكيل إحدي المباريات الودية ومنحه القائمة لأحد الإداريين، ليراها سيد عبد الحفيظ بالصدفه ليستشيط غضبه وينفعل بشده قبل ان يدور حوار ساخن بينه وبين الخواجة.