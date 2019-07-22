شكرا لقرائتكم سرقة ميداليات ودروع الأهلى من شقة شادى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة خلال الايام القليلة الماضية واختفاء مبلغ مالي كبير بالاضافة الي ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الاهلي والمتتخب بالاضافة الي وسام الجمهورية. Advertisements وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب. وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الاهلي السابق.

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