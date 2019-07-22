شكرا لقرائتكم رقم بن شرقي المفضل في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك الجديد لـ" الخليج 365":"لا أعرف الأرقام المتاحة فى الفريق ولكنى أحب أن ارتدى رقم 17، ولكن لا أعرف من الممكن أن يكون هناك لاعب يرتدى هذا الرقم وهو ما سيمنعنى من ارتداءه حتى لو طلبتها منه ولكن لو أتيح لي ارتداءه سأرتديه وأفضل أيضًا رقم 7 حاليا".

ولعب بن شرقى من قبل فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ من العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، بدأ مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، وتوج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى قبل أن يعود إلى الهلال ثم انضم للزمالك مؤخراً لمدة 3 مواسم مقبلة.

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