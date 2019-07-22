رقم بن شرقي المفضل في الزمالك...

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ولعب بن شرقى من قبل فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ من العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، بدأ مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، وتوج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى قبل أن يعود إلى الهلال ثم انضم للزمالك مؤخراً لمدة 3 مواسم مقبلة.
يذكر أن القميص رقم 17 فى الزمالك يرتديه حاليا محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق الأبيض فيما يرتدى القميص رقم 7 حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض.
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