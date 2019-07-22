بعد التعادل مع الجونة.. الزمالك يستعد لمباراة الإسماعيلي الأربعاء المقبل

خاض نادي الزمالك لقاء الجونة مساء أمس الأحد الموافق 21 يوليو ضمن منافسات الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء الإسماعيلي المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري العام، بعد أن استقر على غلق ملف مباراة الجونة، خاصة وأن هناك 48 سعة فقط على مباراة الدراويش المرتقبة، التي يسعى من خلالها الفارس الأبيض إلى تقليص الفارق بينه وبين الأهلي صاحب مركز الصدارة بجدول الترتيب.

ويترقب الفارس الأبيض عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة اليوم، من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة بين صفوف الفارس الأبيض عقب بطولة الدوري العام، ويرغب الفريق الأبيض في تجهيز المغربي بدنيا وفنيا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.