الفتح السعودي يدخل خط المفاوضات مع الأهلي ويزاحم بيراميدز لضم محمد شريف

تلقى النادي الأهلي العديد من العروض خلال الساعات القليلة الماضية للاستغناء عن بعض نجومه، وذلك بعد أن تم إلغاء مسابقة مواليد 97، الأمر الذي سيدفع المارد الأحمر للاستغناء عن خدمات العديد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتصريحات بعض المصادر الموثوقة داخل النادي، والتي أكدت أن فريق بيراميدز قد توصل لشبه اتفاق مع لاعب الأهلي “محمد شريف” لانتقال اللاعب إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب تلقى عرض من فريق الفتح السعودي لشراءه أو استعارته، وبذلك يدخل الفريق السعودي خط المفاوضات ويزاحم فريق بيراميدز للاستفادة من خدمات شريف.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لخوض لقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين ببطولة الدوري الممتاز، بعد أن توقف الدوري لمدة 48 يوما بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.