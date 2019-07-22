مصطفي فتحي يخضع للاختبار الطبي لحسم موقفه من لقاء الإسماعيلي

يجري نادي الزمالك الاختبارات الطبية اللازمة للاعب مصطفي فتحي بعد أن خضع للبرنامج التأهيلي في صالة الجيمانزيوم خلال الأيام الماضية، وذلك لحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الفارس الأبيض المقبلة بعد أن استبعد من مباراة الجونة التي أقيمت مساء أمس الأحد 21 يوليو.

ويخضع فتحي للاختبار الطبي لحسم موقفه من المشاركة في مباراة الإسماعيلي، خاصة وأن الجهاز الفني للفريق الأبيض يرغب في مشاركته في المباراة وتجهيزه للمشاركة ضمن قائمة الفريق الأساسية في لقاء القمة أمام النادي الأهلي المقرر له يوم الأحد القادم ضمن ختام بطولة الدوري العام، والذي يستضيفه ملعب برج العرب.

ويستعد لاعبو نادي الزمالك لخوض لقاء الدراويش المقرر له يوم الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز، بعد التعادل الإيجابي مع فريق الجونة بهدفين لكل فريق.