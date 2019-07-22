تعرف على رقم القميص الذي يرغب أشرف بن شرقي في ارتدائه مع الزمالك

صرح أشرف بن شرقي المنضم حديثا إلى صفوف نادي الزمالك، معلنا عن رغبته في ارتداء القميص الذي يحمل رقم 17، خاصة وأن هناك العديد من الذكريات الجيدة التي تربطه بهذا الرقم، لذا استقر على أن رقم قميصه مع الفارس الأبيض يمل رقم 17.

وأضاف بن شرقي مشيرا إلى عدم معرفته إن كان رقم القميص متاح له لارتدائه أم لا، أو أن هناك عوائق تمنعه من ارتداء القميص مع الفريق مثل ارتداء لاعب آخر له، مضيفا أنه يفضل أيضا القميص الذي يحمل رقم 7.

وكان بن شرقي قد انضم للعديد من الأندية؛ حيث لعب في الدوري الفرنسي والمغربي والسعودي، وهو من مواليد 1994 وبدأ مشواره الكروي مع نادي المغرب الفاسي، ومن ثم انتقل إلى الوداد المغربي، ومن ثم إلى الهلال السعودي.

يجدر بالإشارة أن اللاعب حازم إمام يرتدي القميص رقم 7، بينما يرتدي اللاعب محمود عبد العزيز القميص رقم 17.