ملخص مباراة النصر وكالداس اليوم الاثنين 22-7-2019 ودياً .. العالمي يواصل الاستعداد لدوري أبطال آسيا

يواصل نادي النصر السعودي استعداداته الودية في الوقت الحالي، حيث يلتقى العالمي نظيره نادي كالداس في مباراة ودية تقام في معسكر الفريق الخارجي المقام في البرتغال، وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الجديد في الشهر المقبل وخوض منافساة دور ال16 في دوري أبطال آسيا.

حيث أعلن نادي النصر السعودي، عن إقامة عدد من المباريات الودية في الفترة الحالية، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين الجدد والقدامي في صفوف نادي النصر السعودي، من أجل الوقوف على قوام الفريق بشكل رسمي، والذي سوف يشارك في البطولات.

ونجح نادي النصر السعودي في الفوز على نظيره نادي كالداس بشكل ودي بهدف نظيف، سجله اللاعب بيتروس في الدقيقة 75 من عمر المباراة، حيث حقق العالمي الفوز في مبارياته الودية للمرة الثانية على التوالي، ويواصل العميد معسكره في الفترة الحالية، ويتبقى له مباراة واحدة مقبلة.

ونجح العالمي في الفوز على نادي ساكفنيز، ودياً بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب معسكر نادي النصر السعودي المقام في البرتغال.