"قلب" غريزمان مع برشلونة بعد رحيله عن أتلتيكو

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اعرب المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الإثنين عن شوقه لبدء مغامرته مع فريقه الجديد برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم وان "قلبه" معه، في محاولة للتطلع للمستقبل بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد وصيف البطل.

وتحدث غريزمان امام الصحافيين في طوكيو على هامش الجولة التحضيرية للنادي الكاتالوني في اليابان بالقول "انا سعيد جدا من مردود انتقالي. انا متحمس جدا للعب (مع برشلونة) في اسرع وقت ممكن"، مضيفا "اتمنى للاعبي أتلتيكو الافضل. اركز لبذل قصارى جهدي كي يحقق برشلونة افضل النتائج".

وانتقل غريزمان من نادي العاصمة الى ملعب "كامب نو" بعدما عمد برشلونة الى دفع البند الجزائي بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، إلا ان فريقه السابق اعترض على الصفقة معتبرا أن على برشلونة أن يدفع مبلغا اعلى للحصول على خدمات لاعبه، كونه دخل بمفاوضات معه قبل ان ينخفض البند الجزائي من 200 مليون في تموز/ يوليو.

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وعمد أتلتيكو الى رفع اعتراضه الى الاتحاد الدولي "فيفا".

وابدى غريزمان امتنانه للوقت الذي امضاه بقميص الـ"روخيبلانكوس"، مثنيا على علاقته الوطيدة بمدرب الفريق الارجنتيني دييغو سيموني، ولكنه اكد انه ملتزم حاليا مع برشلونة.

وختم قائلاً "اركز على التأقلم مع لاعبي برشلونة. قلبي هو هنا معهم".

ويخوض النادي الاسباني مباراة ودية امام تشلسي الانكليزي بطل مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، الثلاثاء ضمن جولته التحضيرية استعدادا للموسم المقبل، قبل أن يلتقي السبت فيسل كوبي الياباني الذي يضم في صفوفه لاعبي برشلونة السابقين أندريس إنييستا ودافيد فيا وسيرجي سامبر.