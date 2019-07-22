شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة شقة شادى محمد واختفاء مبلغ مالى وميداليات ودروع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شقة شادى محمد، قائد النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر، للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية، واختفاء مبلغ مالى كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادى الأهلي والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية. Advertisements وحرر شادى محمد محضرا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب. وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.

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