شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يوافق على انتقال العجوز وحميد ماو لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، على الاستغناء عن الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لاعبى الفريق إلى الشقيق الأكبر إنبى لتدعيم وسط الأخير خلال مباريات الموسم المقبل، ومن المقرر أن تحسم الصفقة بشكل نهائى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت العروض قد انهالت على لاعبى بتروجت بعد هبوطهم للقسم الثانى بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبين خلال فترة تولى عودة القيادة الفنية للفريق.

يذكر أن محمد عودة تسلم فريق بتروجت فى المركز الأخير ونجح فى جمع 21 نقطة، إلا أن نتائج الفرق الأخرى لم تخدمه ليهبط الفريق بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بعدما رفض اتحاد الكرة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الأسبوع الاخير للمسابقة بعدما أصر على خوض الأسبوع الأخير قبل إقامة كافة المؤجلات وهو ما أضر ببتروجت.