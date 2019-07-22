شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنش ينشر فيديو لقدمه بعد جراحة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود جنش، حارس الزمالك والمنتخب الوطنى، فيديو لقدمه عبر حسابه على "تويتر"، بعد بداية جلسات التأهيل التى يخضع لها حالياً فى القاهرة، بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا عقب الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى التدريبات مع المنتخب الوطنى قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وكان محمود جنش قد أزال سلك الجراحة وبدأ الحارس عمليات التأهيل على أن يسافر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة لمتابعة باقى عمليات التأهيل، ضمن فترة تأهيله للموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك اقترب من ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى لتعويض غياب جنش الذى سيصل لمدة 6 أشهر عن الفريق الأبيض، ويكثف مسئولو القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية المفاوضات مع نظرائهم فى الإسماعيلى من أجل إنهاء صفقة ضم عواد بعد الاتفاق مع الحارس على كافة الأمور التى تخص استقدامه لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد وإبداءه رغبة بالانضمام إلى القلعة البيضاء.