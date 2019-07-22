منتخب الشيش يتأهل لدور الـ 16 بمنافسات الفرق فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 16 بمنافسات الفرق فى بطولة العالم المقامة فى المجر بالفوز على إسبانيا بنتيجة 45 / 32 فى دور الـ 32 . يذكر أن منتخب سيدات السيف احتل المركز الـ18 بالبطولة، بينما جاء منتخب رجال السيف فى المركز الـ 15 . Advertisements وخرج منتخب سيدات الشيش من المنافسة على لقب المراكز الأولى بالخسارة من سنغافورة 45 / 44 . من جهته أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عودة البعثة إلى القاهرة على دفعات اليوم وغدا وبعد غد، حيث أقيمت منافسات الفردى من يوم 15 و حتى يوم 20 يوليو، إلا أن منافسات الفرق تختتم غدا.

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