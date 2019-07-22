شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ تايم سبورت: الضغط العصبى وراء تعادل الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن الضغط العصبى الكبير الذى وقع على لاعبى الزمالك السبب الرئيسى فى تعادلهم بالأمس أمام الجونة بهدفين لمثليهما فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 للدورى.

وتعادل الزمالك أمام الجونة بهدفين لمثلهما، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

وأضاف ياسر ريان، فى تصريحات لتايم سبورت، الجونة أدى المباراة بأعصاب هادئة نظرا لموقفه المطمئن وخوضه اللقاء للشهرة والتعبير عن النفس، بينما شارك لاعبو الزمالك فى اللقاء وهم يضعون نصب أعينهم أن ضياع أى نقطة من اللقاء تعنى خسارة اللقب وهو ما مثل حالة من العصبية الشديدة على أداء لاعبيه.

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وعن موقف الأهلى قال ريان إن الكرة الآن أصبحت فى أقدام لاعبى الأحمر، فإذا أرادوا حسب اللقب عليهم الفوز فى لقاء المقاولون المقبل بالدورى، لذا يعتبر هذا اللقاء مصيريا ويجب على لاعبى القلعة الحمراء أن يأخذوه مأخذ الجد حتى يحققوا درع الدورى، خاصة أنهم خسروا كافة البطولات التى شاركوا فيها خلال الموسم الحالى.

أما بالنسبة لموقف لاسارتى فأكد الظهير الطائر السابق للأهلى أن مجلس إدارة الأهلى يميل دائما للاستقرار الفنى والإدارى، لذا فإنه يتوقع أن يستمر الخواجة الأوروجويانى على رأس القيادة الفنية للأهلى حال تحقيقه بطولة الدورى، خاصة أن كل الشواهد تؤكد استمراره فى الموسم المقبل.