شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: نجلى لم يقصد إثارة أزمة أمام الزمالك.. وانتقاله للجونة نقطة تحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، على أن نجله أحمد ريان مهاجم الجونة يحترم كل الفرق ولم يقصد إثارة أزمة مع الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بالأمس بالبحر الأحمر فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 للدورى .

وتعادل الزمالك أمام الجونة بهدفين لمثليهما، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

وأضاف ياسر ريان، فى تصريحات لتايم سبورت، أن مشوار نجله مع الجونة يعد ناجحا بكل المقاييس بعدما ساهم فى استمرار الفريق بالدورى عقب إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من الأهلى، مؤكداً فى الوقت نفسه أن موقف أحمد ريان فى يد الإدارة الحمراء سواء بعودته أو استمرار إعارته لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه .

واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه قائلا، إن مشوار أحمد ريان مع الجونة نقطة تحول فى مشواره نجله مع الساحرة المستديرة خاصة أن الجميع يعلم قدرات اللاعب الفنية من الجونة وأنه لو استمر فى الأهلى كان سيظل حبيس دكة البدلاء، لذا فإنه يؤكد أن انتقاله للفريق الساحلى كان موفقا .