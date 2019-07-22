سوبر كورة.. 3 أسباب وراء توتر علاقة لاسارتى وعبد الحفيظ فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غير المألوف توترت العلاقة بين الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات الماضية، وبالتحديد فى معسكر الفريق بإسبانيا.

وبخلاف شكوى لاسارتي ضد سيد عبد الحفيظ التى تقدم بها لمحمود الخطيب رئيس النادى بسبب ضعف المعسكر الإسبانى ومواجهة فرق هواة لم تتخط أعمار لاعبيها الـ15 عاما، الأمر الذى تسبب فى إلغاء إحدى المباريات بعد انتهاء شوطها الأول واستكمال المباراة بلاعبين من الأهلي، هناك سببان آخران وراء توتر العلاقة بين الثنائى.

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