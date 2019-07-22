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حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز، والذى شارك خلاله فى تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين على النادى، وهو ما ساهم فى نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدورى.

 

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واعتذر حسام البدرى عن الاستمرار فى مهمة إدارة النادى، موجهاً خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التى قضاها داخل نادى بيراميدز وشهدت نجاحات كبيرة.

 

وكان البدرى قد اتخذ هذا القرار رغبته منه فى العودة للتدريب واستكمال مسيرته الناجحة فى هذا المجال، وحقق خلالها تفوقا كبيرا فى مشواره التدريبى.

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