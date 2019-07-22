شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد السابعة مساءً موعداً لأول مران بعد العودة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، السابعة مساء اليوم الاثنين موعداً لأول مران استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد عاد إلى القاهرة فى الساعات الأولى من اليوم بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وبتعادل الزمالك مع الجونة أصبح رصيد الفريق الأبيض 69 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، ويتبقى لأبناء ميت عقبة مباراتان أمام الإسماعيلى والأهلى الذى يتصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والأبيض فى قمة الدورى الممتاز ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأحمر مع المقاولون بعد غد الأربعاء ويكفى الفريق الأحمر الفوز فى تلك المباراة للحفاظ على درع الدورى فى الجزيرة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأخيرة له أمام الزمالك أو نتيجة لقاء الفريق الأبيض مع الإسماعيلى التى ستقام أيضاً فى الثامنة مساء نفس يوم لقاء الأهلى والمقاولون.