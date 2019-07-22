شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يعود لتدريبات الأهلي ورمضان صبحى يشارك تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية منتصف أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنه الجهاز الفنى الذى أكد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، وأنه يستكمل برنامجه التأهيلى وفى تحسن مستمر.

وقال الجهاز الفنى للأهلى، إن الفحوصات الطبية التى أجرها إكرامى فى ألمانيا مؤخراً أثبتت أن ركبته فى تحسن مستمر بعد إجراء جراحة لإزالة عظام زائدة فى وقت سابق، مشيراً إلى أن التقرير الطبى والذى عاد به اللاعب من ألمانيا نص على استمرار أداء برنامجه التأهيلى حتى 15 أغسطس المقبل على أن يكون جاهزاً للعودة والمشاركة بشكل طبيعى فى التدريبات بعد هذه الفترة، وكان إكرامى قد عاد من ألمانيا أمس الأول بعد الخضوع لفحوصات طبية، وبدأ فى تنفيذ الجزء المتبقى من برنامجه التأهيلي.

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فيما يبدأ رمضان صبحى اليوم المشاركة بشكل تدريجى فى تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التى اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التى أقيمت يوم الجمعة الماضى على ملعب التتش.

ويؤدى رمضان صبحى اليوم تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة الجماعية ابتداء من غد، الثلاثاء، فى المران الأخير للفريق على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية لملاقاة المقاولون العرب الأربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

وكانت نتائج الأشعة التى أجراها رمضان صبحى أكدت أن حالته مطمئنة وأنه يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة.