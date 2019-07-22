شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبلاية تطالب سويلم بتعديل لائحة الصعود والهبوط فى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خلال الاجتماع الودى المقام حاليا بالجبلاية، تعديل لائحة الصعود والهبوط للقسمين الثانى والثالث.
وتتضمن جلسة الأندية مع سويلم الملفات المعلقة، مثل مرحلة قيد اللاعبين فى فترة الانتقالات، وتسوية ديون بعض الأندية حتى تستطيع قيد لاعبين جدد، بالإضافة إلى مناقشة الدفعات المتبقية لحقوق البث وغير ذلك.
يذكر أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن يقوم المدير التنفيذى للجبلاية بتسيير المهام العاجلة لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية خلال 3 أشهر.
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