"مش كورة بس".. انتصارات مصرية في شهر الخروج من "الكان" (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إشراق أحمد:

طيلة قرابة شهر، توجهت أنظار ملايين المصريين صوب ملاعب كرة القدم التي تستضيف مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، التي اختتمت فعالياتها يوم الجمعة الماضي بفوز منتخب الجزائر بالبطولة.

وخابت أمال جماهير الساحرة المستديرة بخروج المنتخب المصري مبكراً من دور الـ16، فيما تداول الكثيرون مقولة "البطولة لسه مخلصتش" في إشارة إلى التوفيق في تنظيم البطولة، لكن على الجانب الآخر وبالتزامن مع أمم أفريقيا، كان اسم مصر حاضرًا في ملاعب أخرى في الداخل والخارج. تصنيفات إفريقية وعالمية توج بها أبطال رياضات عدة، ليشهد شهر "يوليو" تألقا رياضيا بعيداً عن ساحات الكرة.

في الفيديوجراف التالي يرصد «الخليج 365» أبرز الإنجازات التي حققها الرياضيون بالتزامن مع "الكان" الإفريقي: