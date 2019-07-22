البدري يقرر العودة للتدريب ويعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، الاعتذار عن عدم الاستمرار والعودة إلى مجال التدريب كمدير فني بعد قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز.

وشارك البدري منذ بداية الموسم الماضي، في تكوين الفريق منذ بداية نشأة النادي الجديد، ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام الزمالك، مع أفضلية الفريق الأبيض في مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والأهلي.

ووجه البدري في بيان له، تلقى الخليج 365 نسخة منه، خالص شكره للجميع علي الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادي وشهدت نجاحات كبيرة.

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وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته في هذا المجال.

وعمل البدري مديرًا فنيا لأندية الأهلي في 3 ولايات، وإنبي، والمريخ السوداني، والأهلي الليبي، بالإضافة للمنتخب الأوليمبي.

وحقق المدير الفني السابق للأهلي بطولات مع المارد الأحمر جاءت كالتالي: 3 بطولات للدوري، و3 بطولات للسوبر المصري، وبطولة لدوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية، وبطولة الدوري السوداني مع نادي المريخ.