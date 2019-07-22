الأهلي يعلن موعد عودة شريف إكرامي للتدريبات

يعود شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية منتصف أغسطس المقبل ، وفقا لما أعلنه الجهاز الفني الذي أكد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، وأنه يستكمل برنامجه التأهيلي وفي تحسن مستمر.

وقال الجهاز الفني أن الفحوصات الطبية التي أجرها إكرامي في

ألمانيا مؤخرا أثبتت أن ركبته فى تحسن مستمر بعد اجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق ، مشيرا إلى أن التقرير الطبي والذى عاد به اللاعب من ألمانيا نص علي استمرار اداء برنامجه التأهيلي حتي 15 أغسطس المقبل على أن يكون جاهزا للعودة والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد هذه الفترة.

وكان إكرامي قد عاد من ألمانيا أمس الأول بعد الخضوع لفحوصات طبية، وبدأ فى تنفيذ الجزء المتبقي من برنامجه التأهيلي.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويا في المراحل الأخيرة من البرنامج الذي يخضع له.