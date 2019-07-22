البدري يقرر العودة للتدريب ويعتذر عن الاستمرار في بيراميدز

قرر الكابتن حسام البدري رئيس ادارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق النادي الاهلي العودة الي المجال الفني كمديرا فنيا بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز والذي شارك خلالها في

تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين علي تكوين النادي وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة علي بطولة الدوري واعتذر البدري عن الاستمرار في مهمة لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع علي الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادي وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال وحقق خلالها تفوق كبير في مشواره التدريبي