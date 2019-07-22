ثروت سويلم يجتمع مع أعضاء عمومية اتحاد الكرة

يعقد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، جلسة مع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة عددا من الملفات المهمة. عددا من الملفات المهمة. يأتي على رأس هذه الملفات تعديل لائحة الهبوط والصعود في القسمين الثاني والثالث وتسوية ديون بعض الأندية لتتمكن من قيد لاعبين جدد، والدفعات المتبقية لحقوق البث. لائحة الهبوط والصعود في القسمين الثاني والثالث وتسوية ديون بعض الأندية لتتمكن من قيد لاعبين جدد، والدفعات المتبقية لحقوق البث.

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