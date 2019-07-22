ثروت سويلم يجتمع مع أعضاء عمومية اتحاد الكرة

يعقد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، جلسة مع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشةعددا من الملفات المهمة.
يأتي على رأس هذه الملفات تعديللائحة الهبوط والصعود في القسمين الثاني والثالث وتسوية ديون بعض الأندية لتتمكن من قيد لاعبين جدد، والدفعات المتبقية لحقوق البث.
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