وصلت نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو إلى صربيا لتلتحق بزميلتيها هداية ملاك ورضوى رضا في معسكر صربيا الدولي لمدة أسبوعين تحت قياده المدرب العالمي الصربي دراجان استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب. لمدة أسبوعين تحت قياده المدرب العالمي الصربي دراجان استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب. ويضم معسكر صربيا كوكبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم في التايكوندو، حيث يتواجد به 600 لاعب ولاعبة من 27 دولة أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والمجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور حسين تنضم لمعسكر التايكوندو في صربيا استعدادًا لدورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.