صور.. تألق أبناء شرم الشيخ في بطولة سباق 11 لناشئي التنس فى سوهو سكوير

أسدل الستار على الجولة الثالثة من بطولة سباق 11 لناشئي وناشئات التنس والتى تنظمها رابطة التنس وأقيمت منافساتها بملاعب نادى سوهو سكوير للتنس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة اكثر من 40 لاعبا ولاعبة. بمشاركة اكثر من 40 لاعبا ولاعبة. واستضافت ملاعب سوهو سكوير البطولة لاول مرة وذلك ضمن خطة مجلس ادارة رابطة التتس برئاسة الدكتور عمرو شعبان لنشر وتنمية اللعبة البيضاء خارج العاصمة وتماشيا مع سياسة الدولة بنشر الرياضة عامة فى ارض الفيروز سيناء واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة. وحققت البطولة نجاحا كبيرا وشهدت مشاركة واسعة من لاعبى للتنس بمدينة شرم الشيخ خاصة ومحافظة جنوب سيناء عامة والذين برز منهم اكثر من لاعب واعد وتألقوا فى المباريات خاصة ومحافظة جنوب سيناء عامة والذين برز منهم اكثر من لاعب واعد وتألقوا فى المباريات وحصل على لقب الجولة الثالثة لاعب اكاديمية سوهو سكوير عمر على شوقى وتلاه وصيفا ياسين عادل محمد اكاديمية بى تى ايه وتلاه ثالثا زميله بالأكاديمية ذاتها عبد الرحمن محمد زكريا والثلاثى من ابناء مدينة شرم الشيخ. فيما حققت لقب الناشئات وللمرة الثالثة على التوالى زينة هيثم أكاديمية وينرز وتلتها لاعبة نادى Advertisements النصر بالمركز الثانى نور زكريا ثم المركز الثالث مناصفة جودى محمد اكاديمية ايليت وملك هانى حجاج اكاديمية بى تى ايه . النصر بالمركز الثانى نور زكريا ثم المركز الثالث مناصفة جودى محمد اكاديمية ايليت وملك هانى حجاج اكاديمية بى تى ايه . وقام الدكتور عمرو شعبان بإهداء درع الرابطة الى نائب رئيس مجموعة سافوى ناجى ظريف ووجه الشكر إلى مدير نادى وأكاديمية سوهو سكوير للتنس الدينامو المجتهد محمود أبو المجد لما قدمه من مجهودات لإنجاح البطولة . واكد الدكتور عمرو شعبان أنه سيكون هناك تعاون وثيق مع سوهو سكوير لأجل إقامة اكثر من بطولة فى شرم الشيخ سنويا للاستفادة من الامكانيات الهائلة الموجودة بالنادى الذى يضم مجمع ملاعب تنس دولى على اعلى مستوى وذلك من أجل إنشاء قاعدة قوية من الناشئين بمحافظة جنوب سيناء وأيضا للمساهمة فى دعم السياحة الرياضية.

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