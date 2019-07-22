أحمد ياسر ريان يتألق ويكتب لنفسه شهادة ميلاد جديدة

خطف أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة والمعار له من صفوف النادي الأهلي أنظار كل متابعى الكرة المصرية بعد تألقه وإحرازه هدف خلال مشاركته في مباراة الزمالك والجونة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن مؤجلال الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وشارك ريان بديل في مباراة الزمالك ليحل مكان المخضرم محمد ناجي جدو عند الدقيقة 74، ومن بعدها انقلبت الأمور رأسًا

على عقب في غضون 4 دقائق فقط، حينما أحرز البديل هدف التعادل للجونة، وهو ما عقّد المباراة على الزمالك.

وبعد تعادل الزمالك أمام الجونة، يحتاج النادي الأهلي للفوز بمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري، لحسم البطولة الدوري لصالحه، ليرفع رصيده إلى النقطة 77، قبل مواجهة الزمالك في المباراة النهائية، بينما يصل رصيد الزمالك عقب

التعادل مع الجونة للنقطة69، ويتبقى له مباراتي الإسماعيلي والأهلي.

ويُعد ريان من ناشئي لنادي الأهلي، برز اسمه في مسابقات دوريات الناشئين والشباب حتى أصبح هدافًا لتلك المسابقات ، وهو نجل الظهير الأيمن المعتزل لنادي الأهلي ياسر ريان ، وبرغم صغر سنه إلا أنه يجيد التسديد على المرمى كما يتقن التحرك بدون كرة والتمركز داخل منطقة الجزاء ، كما يجيد ضربات الرأس ، وبدأ يأخذ فرصة بالفريق الأول بالنادي الأهلي بموسم 2017–2018، من ثم انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2019.