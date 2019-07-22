وزير الرياضة يجتمع برئيس اتحاد اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، والاستاذ حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بمونديال اليد والذي تستضيفه مصر.

وأكد وزير الرياضة أن مصر أصبحت الآن تمتلك بنية تحتية إنشائية رياضية متميزة جعلتها واحدة من أفضل الدول عالميا جذبا للأحداث

وطالب صبحي مجلس إدارة اتحاد اليد ببذل مزيد من الجهد لضمان ظهور منتخب مصر بالمظهر اللائق خلال منافسات بطولة العالم القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات المادية والمعنوية واللوجستية من أجل إعداد منتخب يليق باسم وسمعة مصر.

وفي نفس السياق، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج منتخب الشباب لكرة اليد حيث واصل منتخبنا الوطنى انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن تغلب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 38 - 36، في المباراة التي أقيمت يوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات .

يذكر أن منتخب مصر يخوض منافسات بطولة كأس العالم فى نسختها ال22 للشباب لكرة اليد و التى تستضيفها إسبانيا فى الفترة من 16 الى 28 يوليو الجارى.

للأحداث الرياضية وطالب صبحي مجلس إدارة اتحاد اليد ببذل مزيد من الجهد لضمان ظهور منتخب مصر بالمظهر اللائق خلال منافسات بطولة العالم القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات المادية والمعنوية واللوجستية من أجل إعداد منتخب يليق باسم وسمعة مصر.وفي نفس السياق، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج منتخب الشباب لكرة اليد حيث واصل منتخبنا الوطنى انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن تغلب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 38 - 36، في المباراة التي أقيمت يوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات .يذكر أن منتخب مصر يخوض منافسات بطولة كأس العالم فى نسختها ال22 للشباب لكرة اليد و التى تستضيفها إسبانيا فى الفترة من 16 الى 28 يوليو الجارى.

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