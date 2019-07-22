الخطيب يهدي ممثل اليونيسيف درع وعلم الأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على اهداء برونو مايس، ممثل اليونيسيف في مصر درع وعلم النادي، بالإضافة إلى قميص الأهلي، خلال وقائع المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر الجزيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل.
ووقع الأهلي بروتوكول التعاون معمنظمة اليونيسيف من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.
ويهدف النادي الأهلي ومنظمة اليونيسيف من خلال هذا البروتوكول إلى توحيد الجهود لرفع الوعيالعام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم. يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للنادي، والذي يحرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تنميته وتفعيله إيمانا بدور الأهلي في خدمة المجتمع وقضاياه.
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