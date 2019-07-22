رياضة | عاجل.. حسام البدري يعتذر عن رئاسة بيراميدز ويعود إلى التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام البدري يعتذر عن رئاسة بيراميدز ويعود إلى التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز حاليًا والمدير الفني السابق للنادي الأهلي العودة الي المجال الفني كمدير فني بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز والذي شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين علي تكوين النادي وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة علي بطولة الدوري.