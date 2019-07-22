رياضة | ليفربول يقدم 6 عروض إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقدم 6 عروض إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي ريال مدريد الإسباني 6 عروض دفعة واحدة من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم ماركو أسينسيو نجم النالدي الملكي بناء على رغبة يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

Advertisements

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أسينسيو وزميله في الفريق إيسكو متاحان بأقل من 72 مليون جنيه إسترليني وسعى ليفربول لضم أسينسيو خلال الميركاتو الصيفي.

ويتمسك زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأسينسيو بينما فتح الباب أمام جاريث بيل للرحيل وقرر الاستغناء عنه بشكل رسمي.