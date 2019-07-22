رياضة | الأهلي يفتح اختبارات الناشئين مجانا في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح اختبارات الناشئين مجانا في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أعلن مواعيد الاختبارات لأبناء الأعضاء مجانا وذلك بفرعي النادي بالشيخ زايد ومدينة نصر ، على أن يكون دخول الاختبار بكارنيه العضوية.

وقال مبروك إنه تحدد يوم السبت 27 يوليو الجاري لمواليد 2006-2007 - 2008-2009-2010 بالشيخ زايد من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا على أن تكون مواعيد اختبارات مواليد 2002-2003-2004-2005 بالشيخ زايد يوم الأحد 28 يوليو الجاري من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

كما تحدد يوم الاثنين 29 يوليو موعدا لاختبارات مواليد 2006- 2007-2008-2009-2010 بمقر النادي بمدينة نصر من التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا علي أن يكون الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري موعدا لاختبارات مواليد 2002 و 2003- 2004- 2005 بمدينة نصر من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.