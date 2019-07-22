رياضة | الخطيب: الأطفال والشباب على رأس أولويات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب: الأطفال والشباب على رأس أولويات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن النادي يضع الأطفال والشباب في أولويات اهتمامه بشكل كبير، وأننا لدينا عشرات الملايين من المشجعين والمتابعين من عشاق كرة القدم ونحن علي أتم استعداد للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي داخل مجتمعنا، كما أننا على ثقة من أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في رفاهية الأطفال لا سيما الأكثر احتياجا منهم.

وأضاف الخطيب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتوقيع بروتوكول التعاون مع «اليونيسيف» من أجل دعم حقوق الاطفال في مصر إن قيام الأهلي بخطوة التعاون مع منظمة اليونيسف يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي للنادي الأهلي في قضايا المجتمع وتحديداً الأطفال والأيتام.

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وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي وضع في برنامجه الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدمية والمجتمعية، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي كلف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي بملف العلاقات الدولية والخارجية، في ظل سياسة توزيع الأدوار علي أعضاء المجلس بما يحقق طموحات وأهداف المجلس لخدمة النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره علي كافة المستويات.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي يمتلك مكانة عالمية وفقا لتاريخه ومكانته وقيمته علي كافة الاصعدة وذلك لتواجده باستمرار في كافة الاستفتاءات العالمية، وانطلاقا من دوره المجتمعي والخدمي تم توقيع مذكرة التعاون المشترك مع منظمة اليونيسيف من أجل دعم حقوق الاطفال في مصر.‎