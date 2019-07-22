رياضة | عودة مصابين الأهلي للمشاركة في التدريبات.. وغياب أحمد الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة مصابين الأهلي للمشاركة في التدريبات.. وغياب أحمد الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية منتصف أغسطس المقبل ، وفقا لما أعلنه الجهاز الفني الذي أكد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، وأنه يستكمل برنامجه التأهيلي وفي تحسن مستمر.

وقال الجهاز الفني أن الفحوصات الطبية التي أجرها إكرامي في ألمانيا مؤخرا أثبتت أن ركبته فى تحسن مستمر بعد اجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق ، مشيرا إلى أن التقرير الطبي والذى عاد به اللاعب من ألمانيا نص علي استمرار اداء برنامجه التأهيلي حتي 15 أغسطس المقبل على أن يكون جاهزا للعودة والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد هذه الفترة.

وكان إكرامي قد عاد من ألمانيا أمس الأول بعد الخضوع لفحوصات طبية، وبدأ فى تنفيذ الجزء المتبقي من برنامجه التأهيلي.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويا في المراحل الأخيرة من البرنامج الذي يخضع له.

وبدأ رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب التتش.

ويؤدي «صبحي» اليوم تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة الجماعية ابتداء من غد الثلاثاء في المران الأخير للفريق على ملعب التتش قبل السفر إلى الاسكندرية لملاقاة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

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وكانت نتائج الأشعة التي أجراها رمضان صبحي قد أكدت أن حالته مطمئنة ،وأنه يعانى من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إجهاد العضلة الضامة الذي اشتكى منه خلال الأيام الماضية، ومنعه من المشاركة في ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الفني إن «وحيد» سيخضع لفحص طبي جديد اليوم الاثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مران اليوم.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش ،قبل ان يختتم الفريق استعداده في القاهرة غدا بمران صباحي يسافر بعده إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري بعد غد الأربعاء.

ويغيب أحمد الشيخ لاعب خط وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، يغيب عن التدريبات الجماعية بسبب اصابته بكدمة في الإصبع خلال مشاركته في مران الفريق أمس الأول السبت.

وقال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الشيخ اكتفى أمس بأداء جلسات علاجية في «الجيم» ، وسيتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي بناء على مدى تحسن حالته.

ويؤدي الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الاربعاء المقبل، في اطار منافسات بطولة الدوري العام.