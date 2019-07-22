رياضة | وست هام يطلب محمد النني رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وست هام يطلب محمد النني رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم إن نادي وست هام قد بدأ أولى خطوات التفاوض من أجل ضم نجم منتخب مصر ونادي آرسنال "محمد النني"، وذلك بعدما قدم النادي اللندني نحو 10 مليون يورو للحصول على خدمات "النني" الذي يلعب في أرسنال منذ صيف 2016.

وقال موقع "caughtoffside"، بأن ويست هام يريد أن يجلب محمد النني ليكون بديل للاعب الإسباني بيدرو أوبيانج والذي اقترب من الرحيل عن صفوف وست هام في الميركاتو الحالي بعد وصول عروض له من قبل بعض الأندية الإيطالية.

وبحسب الصحف الإنجليزية، فإن المدرب التشيلي "مانويل لويس بيليجريني" المدير الفني لويستهام، يريد التعاقد مع "محمد النني" في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لرغبته في تدعيم خط وسط الفريق تحسبًا لرحيل بعض اللاعبين من النادي اللندني في الفترة القادمة قبل غلق سوق الإنتقالات.

يذكر أن محمد النني لم يشارك بشكل أساسي في تشكيلة الأرسنال في الموسم الماضي مع المدرب "يوناي إيمري"، ويبدو بأن اللاعب قد أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني.