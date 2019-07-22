رياضة | سيراميكا كليوباترا يخوض ٤ وديات في معسكر الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يخوض ٤ وديات في معسكر الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أربع مباريات ودية، خلال فترة المعسكر المغلق الذي بدأه يوم السبت الماضي في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، وينتهي في الأول من أغسطس المقبل.

ويبدأ الفريق أولى الوديات بمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في تمام الساعة الخامسة إلا الربع عصر غد الثلاثاء، وتكون ثاني الوديات يوم الأحد الموافق ٢٨ يوليو، أمام فريق العين السعودي.