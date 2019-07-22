رياضة | تفاصيل صفقة محمود متولي مع الأهلي و"صفعة" الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة محمود متولي مع الأهلي و"صفعة" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي اتفاقه مع مسؤولي النادي الاسماعيلي بشأن الحصول على خدمات محمود متولي مدافع الفريق وانتقاله للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميًا عقب انتهاء مباريات الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يقوم الأهلي بدفع ١٥ مليون جنيه للإسماعيلي، بالاضافة إلى إعارة الثنائي عمرو جمال وأحمد حمودي لمدة موسم.

Advertisements

وكان متولي قد أصر علي الانتقال الي المارد الاحمر رافضًا كل العروض التي تلقاها الفترة الماضية أبرزها من الزمالك وبيراميدز.