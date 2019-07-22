رياضة | جهاز الزمالك عن التعادل مع الجونة: نصف اللاعبين " عارفين أنهم راحلين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الزمالك عن التعادل مع الجونة: نصف اللاعبين " عارفين أنهم راحلين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء ظهور بعض اللاعبين بشكل ضعيف في مباراة الجونة بالأمس والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن نصف اللاعبين داخل الفريق تأكدوا من رحيلهم في الموسم المقبل وهو ما أثر عليهم بشكل سلبي وسط المفاوضات من جانب الإدارة مع بعض الصفقات الجديدة.