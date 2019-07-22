رياضة | ميسي يفتعل أزمة مع جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفتعل أزمة مع جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف أنطوان جريزمان المنضم حديثًا لصفوف فريق برشلونة الإسباني عن أن ليونيل ميسي قائد البلوجرانا لم يتحدث إليه بعد مشددًا على أن لويس سواريز هو من تواصل معه ورحب بانضمامه للنادي الكتالوني.

وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة: "ميسي لم يتحدث إليّ بعد، لكنني تلقيت رسالة ترحيب من سواريز وأنا سعيد للغاية لأنني هنا، المجموعة رحبت بي بشكل جيد، وسعيد بمشاركتهم غرفة خلع الملابس، وأتمنى مساعدتهم بقدر الإمكان".

وحول انضمام نيمار المحتمل لبرشلونة صرح جريزمان: "لم نتحدث عن هذا الموضوع في غرفة خلع الملابس لكنه لاعب رائع فبالرغم من إصاباته إلا أن مستواه لا يصدق".

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وتطرق أنطوان للحديث عن شكوى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، ضده وضد برشلونة، وقال: "لقد جئت من نادٍ أعطيته كل شيء، أنا هادئ وأفعل الأشياء كما يجب، الشيء الوحيد الذي يهمني الآن هو الدخول في تكتيكات المدرب فالفيردي، لكي أكون جيدًا مع زملائي في الفريق، واستمتع بكرة القدم".

وواصل: "العلاقة مع التشولو دييجو سيموني أكثر من مجرد علاقة بين لاعب ومدربه، نحن أكثر من عائلة، وأتعامل معه جيدًا، إنه شخص مهم سواء في مجال الكرة أو خارجها، وأنا أحبه كثيرًا، وستكون علاقتنا مستمرة حتى بعد نهاية مسيرتنا الرياضية".

وختم جريزمان مازحًا: "لقد عانيت في التدريب الأول بعض الشيء، لأنهم أعطوني تمريرتين بين أقدامي، واحدة منهم كانت من راكيتيتش، لكنني أفضل في الوقت الحالي".