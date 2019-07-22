رياضة | ٣ لاعبين حصلوا على إشادة خالد جلال رغم التعادل مع الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣ لاعبين حصلوا على إشادة خالد جلال رغم التعادل مع الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إشادة الجهاز الفني للفريق رغم التعادل مع الجونة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

واختص خالد جلال المدير الفني للزمالك الثلاثي طارق حامد وأحمد سيد زيزو وحمدي النقاز بأنهم الأفضل من بين كل اللاعبين في مباراة الامس بسبب هبوط مستوى بعض النجوم.