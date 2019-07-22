رياضة | جولة تفقيدية بالنادي الأهلي يقودها الخطيب بصحبة بافوي نائب رئيس الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقيدية بالنادي الأهلي يقودها الخطيب بصحبة بافوي نائب رئيس الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية بالنادي بصحبة بافوي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واصطحب بيبو بافوي في جولة تفقدية بالنادي الأحمر بمقر الجزيرة، وذلك عقب مؤتمر توقيع بروتوكل بين الأهلي ومنظمة اليونيسيف.