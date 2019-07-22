رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم صفقة "جوكر" الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم صفقة "جوكر" الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى النادي الأهلي الاتفاق على صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

واتفق الأهلي مع الإسماعيلي على ضم محمود متولي لمدة 5 مواسم في ظل انتهاء عقد اللاعب الذي يجيد في قلب الدفاع ووسط الملعب خلال الموسم المقبل وهو ما دفع الدراويش للموافقة على بيعه.

ومن المنتظر أن يحصل الإسماعيلي على 15 مليون جنيه للاستغناء عن محمود متولي أو 10 ملايين جنيه ولاعب من الأهلي للإعلان الرسمي عن الصفقة.

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