رياضة | نجم ليفربول يعتذر لـ"صحفية" مصرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يعتذر لـ"صحفية" مصرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي لصحفية مصر بعدما فشلت في التقاط صورة معه خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.

وحرص ساديو ماني على التواصل مع الصحفية المصرية سحر عزازي عبر الهاتف معتذرًا لما بدر من حارس أمن المنتخب، عندما منعها بالقوة من التقاط صورة تذكارية مع نجم ليفربول، ليطلب منها الحضور مرة أخرى إلى موقع التدريب.

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كان المنتخب السنغالي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بهدف نظيف أمام منتخب الجزائر.