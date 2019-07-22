رياضة | أحمد حمدي في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مشيت من الأهلي علشان عايز ألعب والانضمام للزمالك "مش ها يحصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمدي في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مشيت من الأهلي علشان عايز ألعب والانضمام للزمالك "مش ها يحصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحمد حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، لفت الأنظار إليه في النصف الثاني من الموسم، بعدما حصل على فرصة المشاركة في المباريات مع فريقه.
وساهم حمدي في بقاء الجونة ببطولة الدوري الممتار للموسم المقبل بعدما احتل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.
"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع لاعب الأهلي والذي كشف فيه الكثير من الأسرار حول السبب وراء إعارته للجونة وكلمة السر في تألقه ومستقبله في الموسم المقبل، وأمور أخرى كثيرة.
- مباراة الزمالك مالهاش علاقة بالأهلي وكنا نريد إثبات أنفسنا
- سأعود للأهلي وتحت أمره في أي وقت
- لدي عدة عروض ومنتظر موقف الأهلي
- الدوري أهلاوي بدون نقاش
- انتمائي للأهلي ومش ها يتغير
وإليكم نص الحوار :-
بدايةً.. نهنئك على مستواك وبقاء الجونة في الدوري الممتاز الحمد لله هذا توفيق من الله عز وجل وبفضل جهد الجميع داخل النادي
1-لماذا انتقلت إلى الجونة في يناير الماضي؟
خرجت من الأهلي على سبيل الإعارة لأني كنت أرغب في اللعب، في ظل عدم حصولي على فرصة اللعب مع الأهلي.
2-لماذا اخترت الجونة؟
تلقيت أكثر من عرض ولكني فضلت الجونة لأن مشروع النادي مميز والأجراء داخله تساعد على النجاح
3-الجونة نجح في البقاء في الدوري.. ما هي أسباب ذلك؟
الجميع تكاتف داخل النادي بعد الموقف الصعب الذي وضِع فيه وصعوبة المنافسة بين أكثر من نادي للهروب، لكن العزيمة والإرادة كانت لدينا كبيرة ونجحنا في تحقيق ما نريد.
4-وما السر في ظهورك بمستوى مميز مع الجونة؟
رغبتي في اللعب أولًا والتواجد في الملعب، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقيته من الجهاز الفني للجونة بقيادة الكابتن حمادة صدقي الذي نشكره على ما قدمه معنا.
5-لننتقل إلى مباراة الزمالك.. لماذا شهدت مثل هذه الأجواء الساخنة؟
المباراة ليس لها علاقة بالأهلي كما يردد البعض.. كنا نريد إثبات ذاتنا ونقدم أفضل ما لدينا، والحمد لله.
6-ماذا بعد نهاية إعارتك مع الجونة ؟
سأعود للأهلي وسأنتظر ماذا سيحدث.
7-وهل تلقيت أي اتصال من جانب المسئولين في الأهلي؟
لا.. لم يتحدث معي أحد، سأعود وسأنقش مستقبلي مع النادي.
8-ماذا لو وافق النادي على تجديد إعارتك؟
أي لاعب يحلم باللعب بقميص الأهلي فالانضمام للجونة أمر كان صعبًا علي لأنني ارتديت قميص غير الأهلي لأول مرة في حياتي، فأنا في النادي وأنا في سن الـ١٣ عاما.
9-هل تلقيت أي عروضا للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الحالي؟
بالفعل تلقيت أكثر من عرض لكني سأنتظر موقف الأهلي معي.
10-بكل صراحة.. ماذا لو تلقيت عرضا للعب في الزمالك؟
أنا منتمي للنادي الأهلي واللعب للزمالك مش ها يحصل.
بطولة الدوري تقترب من النهاية.. من سيتوج باللقب؟
الدوري أهلاوي إن شاء الله.