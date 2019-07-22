رياضة | أحمد حمدي في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مشيت من الأهلي علشان عايز ألعب والانضمام للزمالك "مش ها يحصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمدي في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مشيت من الأهلي علشان عايز ألعب والانضمام للزمالك "مش ها يحصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الكثير من المتابعين لكرة القدم المصرية بأنه أحد أهم اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في الفريق الذي يلعب له.

أحمد حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، لفت الأنظار إليه في النصف الثاني من الموسم، بعدما حصل على فرصة المشاركة في المباريات مع فريقه.

وساهم حمدي في بقاء الجونة ببطولة الدوري الممتار للموسم المقبل بعدما احتل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع لاعب الأهلي والذي كشف فيه الكثير من الأسرار حول السبب وراء إعارته للجونة وكلمة السر في تألقه ومستقبله في الموسم المقبل، وأمور أخرى كثيرة.