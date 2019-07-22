كيف احتفل إيدين هازارد بذكرى وصول الإنسان للقمر؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم البلجيكي إيدين هازارد، في أول مباراة له مع فريقه الجديد ريال مدريد، ضد بايرن ميونيخ الألماني، في الكأس الدولية للأبطال، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيفة ” AS” الإسبانية، ذكرت في تقرير لها سر ارتداء اللاعب البلجيكي إيدين هازارد القميص رقم 50 في أول مباراة له مع ريال مدريد خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، مشيرة إلى أن السبب يرجع في ذلك إلى رغبة اللاعب في إحياء الذكرى الخمسين لوصول الإنسان إلى سطح القمر.
هازارد الذي اعتاد ارتداء القميص رقم 10 في مواسمه الأخيرة مع تشيلسي الإنجليزي، لن يتمكن مع الريال من الحصول على رقمه المفضل الذي يحمله حاليا الكرواتي لوقا مودريتش، أفضل لاعب كرة في العالم.
ومن المؤكد أن هازارد لن يظهر بالرقم 50 في الموسم المقبل مع “الميرينغي”، لأن اللوائح في إسبانيا تسمح فقط باستخدام الأرقام من 1 إلى 25.. ولكن اللاعب كان قد أعلن من قبل أنه سيرتدي القميص رقم 23.
يشار إلى أن المباراة كانت قد انتهت بفوز البايرن 3-1.
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